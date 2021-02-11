أخبار عاجلة

تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

توقيت صعب.. رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة يحذر من كتلة قطبية شديدة البرودة

Print

مصراوي Masrawy

11:15 ص الخميس 11 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

حذر الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغيرات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من كتلة قطبية شديدة البرودة في طريقها إلى وشرق ليبيا وبلاد الشام وغرب تنخفض فيها الحرارة جدا في توقيت صعب لأشجار الفاكهة والخضر.

وأكد فهيم، صباح الخميس، أن السبب في ذلك تعمق جبهة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي مرافقة لمنخفض قطبي بداية من 16 فبراير 2021 وتستمر فترة مع انخفاض حاد وكبير في درجات الحرارة على كامل مصر.​

FB_IMG_1613032243408

7dc05e2b08.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

شبكة عيون الإخبارية