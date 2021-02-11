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الحرس الثوري الإيراني يطلق مناورات برية جنوب غربي البلاد

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الحرس الثوري الإيراني يطلق مناورات برية جنوب غربي البلاد الحرس الثوري الإيراني يطلق مناورات برية جنوب غربي البلاد

مصراوي Masrawy

11:13 ص الخميس 11 فبراير 2021

طهران- (د ب أ):

أطلق الحرس الثوري الإيراني، الخميس، مناورات برية جنوب غربي البلاد، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور القول في بداية المناورات إن "هذه المناورات تهدف لإجراء تقييم ميداني لأحدث الإنجازات والقدرات ودراسة الطاقات العملياتية الجديدة واختبار مستوى القوة العملياتية لجزء من أحدث المعدات القتالية والدفاعية للقوة البرية التابعة للحرس الثوري في مختلف الألوية والوحدات، من الطائرات المسيرة والقوات المحمولة جوا والمدرعات والقوات الخاصة والمدفعية".

وأضاف أن "القوة البرية للحرس الثوري، إلى جانب مسؤولياتها الأمنية في شمال غرب وغرب وجنوب شرق وشرق البلاد، على استعداد تام لمواجهة أي تهديد محتمل".

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