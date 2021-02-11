أخبار عاجلة

تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"استلمنا النجفة ناقصة".. الآثار تكشف حقيقة تضرر متحف شرم الشيخ بسبب مياه السيول

Print
"استلمنا النجفة ناقصة".. الآثار تكشف حقيقة تضرر متحف شرم الشيخ بسبب مياه السيول "استلمنا النجفة ناقصة".. الآثار تكشف حقيقة تضرر متحف شرم الشيخ بسبب مياه السيول

مصراوي Masrawy

11:16 ص الخميس 11 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أنه لا صحة لما جرى تداوله حول تأثر متحف شرم الشيخ بمياه السيول، وإتلاف وكسر بعض مقتنياته.

وقال رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار في بيان له اليوم الخميس، إنها ادعاءات ليس لها أساس من الصحة وأن متحف شرم الشيخ ومقتنياته في أمان، ولم يتأثر المتحف أو أي من مقتنياته جراء السيول التي تعرضت لها المدينة خلال الأيام الماضية.

وعن تمثال الأسد واجهة المتحف، أكد أنه بحالته التي كان عليها قبل نقله من حديقة المتحف المصري بالتحرير حيث كان مرممًا ومعروضا بها.

وأشار إلى أن النجفة التي ذكر أنها لغرفة الأميرة شويكار فهي في الحقيقة أحد مقتنيات الأميرة نجلاء خيري ابنة الأمير حسن حفيد الخديوي إسماعيل، وقد جرى تسليم وتسجيل مقتنياتها مؤخرًا ولم يحدث لها أي أضرار، فهي في الأصل بها بعض الأجزاء المفقودة والناقصة منذ أن جرى تسجيلها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية