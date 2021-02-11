"استلمنا النجفة ناقصة".. الآثار تكشف حقيقة تضرر متحف شرم الشيخ بسبب مياه السيول

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أنه لا صحة لما جرى تداوله حول تأثر متحف شرم الشيخ بمياه السيول، وإتلاف وكسر بعض مقتنياته.

وقال رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار في بيان له اليوم الخميس، إنها ادعاءات ليس لها أساس من الصحة وأن متحف شرم الشيخ ومقتنياته في أمان، ولم يتأثر المتحف أو أي من مقتنياته جراء السيول التي تعرضت لها المدينة خلال الأيام الماضية.

وعن تمثال الأسد واجهة المتحف، أكد أنه بحالته التي كان عليها قبل نقله من حديقة المتحف المصري بالتحرير حيث كان مرممًا ومعروضا بها.

وأشار إلى أن النجفة التي ذكر أنها لغرفة الأميرة شويكار فهي في الحقيقة أحد مقتنيات الأميرة نجلاء خيري ابنة الأمير حسن حفيد الخديوي إسماعيل، وقد جرى تسليم وتسجيل مقتنياتها مؤخرًا ولم يحدث لها أي أضرار، فهي في الأصل بها بعض الأجزاء المفقودة والناقصة منذ أن جرى تسجيلها.