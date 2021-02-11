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تطعيم 107 من أفراد الأطقم الطبية بلقاح كورونا في مستشفيات عزل أسيوط

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تطعيم 107 من أفراد الأطقم الطبية بلقاح كورونا في مستشفيات عزل أسيوط تطعيم 107 من أفراد الأطقم الطبية بلقاح كورونا في مستشفيات عزل أسيوط

مصراوي Masrawy

10:57 ص الخميس 11 فبراير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، تقديم الجرعة الأولى من لقاح المستجد لـ 107 أشخاص من الأطقم الطبية بمستشفيات عزل أبوتيج والصدر والحميات.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه جرى تطعيم الأطقم الطبية العاملين بمستشفيات العزل بالمحافظة تباعًا، ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ مشيرًا إلى إعطاء جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لكل من الأطقم التي تتلقى اللقاح.

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