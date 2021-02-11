تكريم 17 من العاملين بـ "علوم سوهاج" لاجتيازهم دورة المكاتبات الرسمية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، 17 متدربًا اجتازوا دورة إعداد و إدارة المكاتبات الرسمية، التي نظمتها كلية العلوم لمنتسبيها من العاملين الإداريين بالكلية خلال الفترة من 7 إلى 10 فبراير الجاري.

وقال "عزيز"، اليوم الخميس، إن البرنامج التدريبي للدورة هدف إلى رفع الكفاءة الإدارية للعاملين، ومسايرة ظاهرة التحول الرقمي الذي يشهدها العالم، إلى جانب تحسين مستوي أداء العاملين بالهيكل الإداري، ورفع كفاءتهم لتقديم أفضل الخدمات المجتمعية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جرى تأهيل المشاركين في الدورة في مجالات متعددة بمنظومة العمل الإداري، ومنها إدارة الوقت وترتيب الأولويات، تفعيل الإيميل المؤسسي، تصميم وتنسيق المكاتبات الإدارية، الأرشفة الألكترونية للمستندات، مخاطبات الشخصيات الرسمية الهامة، طرق حديثة لأرشفة الملفات الورقية، تفعيل البريد الإلكتروني المؤسسي، وتقييم مهارات تنسيق المكاتبات.