مياه سوهاج تُطلق خدمة شحن العدادات مُسبقة الدفع عبر "فوري"

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، خدمة شحن العدادات مُسبقة الدفع من خلال الدفع الإلكتروني "فورى"، للتسهيل على العملاء وتخفيف الازدحام على مراكز شحن العدادات.

وقال اللواء محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم الخميس، إنه يوجد بالشركة 3461 ماكينة دفع إلكتروني بجميع قرى ومراكز المحافظة تستقبل العملاء لشحن العدادات.

وأضاف "دين" أنه جرى تركيب 7500 عداد مُسبق الدفع، مشيرًا إلى أنه جاري تركيب 2100 عدادات أخرى جديدة للمواطنين.

وتابع "دين" أنه جرى في وقت سابق إطلاق خدمة تسجيل قراءات العدادات والاستعلام عن آخر خمس فواتير للعميل على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg، لتمكين العملاء من متابعة حساباتهم وتجنب أخطاء قراءة العدادات.