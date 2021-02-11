الجامعة اليابانية بالإسكندرية تعلن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول

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الإسكندرية- محمد عامر:

أعلن الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشؤون الأكاديمية، الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي سوف تبدأ في موعدها المحدد يوم 20 فبراير حيث تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح ندا، في بيان له اليوم، أنه جرى إعلان الجداول على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز قاعات الامتحانات وتقليل الكثافة داخل قاعات الامتحانات الى النصف.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه جرى التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية حفاظًا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأضاف ندا، انه تقرر استقبال الطلاب وتسكينهم بدءاً من يوم 18 فبراير الجاري بالمدن الجامعية استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، كما جرى الانتهاء من أعمال التعقيم لغرف الإقامة والطرق ومبنى الأنشطة وصالات الطعام وأماكن المذاكرة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم، وتوفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة اقامة الطلاب بالمدن، مشيرًا إلى أن الغرفة الواحدة تضم طالب واحد فقط،