"أمير تبوك": إطلاق ولي العهد الرؤية التصميمية "كورال بلوم" خطوة واعدة لمستقبل السياحة

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قال: المشروع يجسّد نظرة القيادة في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر؛ مما يجسد النظرة المستقبلية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لرفعة وعز الوطن والمواطن، ويمثل خطوة كبيرة وواعدة نحو مستقبل مشرق للسياحة بالمملكة العربية السعودية، ورافدًا اقتصاديًّا هامًّا يؤكد متانة الاقتصاد السعودي من خلال تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل، وإيجاد بيئة استثمارية ناجحة ورفع مستوى جودة الحياة والناتج المحلي بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وأشاد أمير تبوك بهذا الصدد بجهود ومتابعة سمو ولي العهد -حفظه الله- وإشرافه المباشر على جميع أعمال المشروع، من خلال تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠، التي سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز القطاع السياحي بالمملكة، وإبراز المملكة كوجهة سياحية عالمية جديدة مرتبطة بالبيئة، وتوفير جميع مقومات السياحة لمختلف شرائح المجتمع والتي سوف تُسهم -بإذن الله- بالإضافة إلى المشروعات التنموية بالمملكة، في تدعيم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

واختتم بسؤال المولى القدير أن يكلل جهود سمو ولي العهد بالنجاح، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يجعله سندًا وعضدًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لمواصلة مسيرة البناء والنماء، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والازدهار.أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز