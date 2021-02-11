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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على أضم والعرضيات وميسان

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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على أضم والعرضيات وميسان الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على أضم والعرضيات وميسان
قال: مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية مع انعدام في الرؤية

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على أضم والعرضيات وميسان

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع انعدام في الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة 7 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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