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زلزال قوي يتسبب في "تسونامي صغير" بجنوب المحيط الهادئ

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زلزال قوي يتسبب في "تسونامي صغير" بجنوب المحيط الهادئ زلزال قوي يتسبب في "تسونامي صغير" بجنوب المحيط الهادئ

مصراوي Masrawy

10:51 ص الخميس 11 فبراير 2021

وكالات:

رُصِدت موجات تسونامي صغيرة في جزر بجنوب المحيط الهادئ بعد زلزال تحت سطح البحر في وقت مبكر من صباح الخميس، حسبما ذكرت وكالة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وقال مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ، إنه تم قياس موجات يبلغ ارتفاعها 10 سنتيمترات (4 بوصات) في فانواتو، واكتُشِفت موجات مد "تسونامي" أصغر في كاليدونيا الجديدة.

وغرد فاسيتي سوكو، مدير المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فيجي، عبر تويتر، بأن التحذير من تسونامي ألغي وكتب: "فيجي نحن بأمان".

وجاء تسونامي في أعقاب زلزال تحت سطح البحر بالقرب من جزر لويالتي، وهي جزء من كاليدونيا الجديدة. قالت الوكالة الجيولوجية الأميركية، إن الزلزال كان قويا وضحلا، وبلغت شدته 7.7 درجة وعمق 10 كيلومترات فقط.

يقع أرخبيل جزر لويالتي على بعد حوالي 1800 كيلومتر شمال نيوزيلندا و1600 كيلومتر شرق - شمال شرق بريسبان، أستراليا.

وتقع الجزر على طول "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي سلسلة من الصدوع الزلزالية على شكل حدوة حصان حول المحيط حيث تحدث معظم الزلازل في العالم.

وأمس الأربعاء، أكّدت وكالة أسترالية وقوع تسونامي بعد زلزال بقوة 7,5 درجة جنوب المحيط الهادي.

وطلبت السلطات النيوزيلندية من سكان أقصى الشمال الساحلي الابتعاد عن الشواطئ والواجهات البحرية خشية ارتفاع مستوى مياه المحيط في أعقاب الزلزال.

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