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فتح تحقيق في ضغوط مارسها في ولاية جورجيا بعد الانتخابات

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فتح تحقيق في ضغوط مارسها ترامب في ولاية جورجيا بعد الانتخابات فتح تحقيق في ضغوط مارسها في ولاية جورجيا بعد الانتخابات

مصراوي Masrawy

10:27 ص الخميس 11 فبراير 2021

واشنطن- (أ ف ب):

أعلنت مدعية في جورجيا يوم الأربعاء أن تحقيقا أوليا فُتِح في "محاولات التأثير على العمليات الانتخابية"، في هذه الولاية الأساسية التي مارس فيها دونالد ضغوطا على مسؤولي الانتخابات للطعن في هزيمته في الاقتراع الرئاسي.

ووجهت المدعية العامة في مقاطعة فولتون في رسالة إلى مسؤولين عدة تفيد بأن "هذا التحقيق سيشمل على سبيل المثال لا الحصر، الانتهاكات المحتملة لقوانين الانتخابات في جورجيا التي تحظر الطلب من مسؤولين محليين أو في الولاية، ارتكاب عمليات تزوير أوالإدلاء بشهادات زور".

وطلبت فاني ويليس الديموقراطية المتحدرة من أصل إفريقي التي انتُخبت مؤخرا "الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالانتخابات" وخصوصا تلك التي "تثبت محاولات التأثير" على مسؤولي الانتخابات، كما ورد في رسالتها التي نشرها عدد من وسائل الإعلام المحلية.

ووجهت الرسالة خصوصا إل وزير خارجية جورجيا الجمهوري براد رافنسبيرغر الذي تعرض لضغوط كبيرة من دونالد ترامب.

وقد طلب الملياردير الجمهوري منه خصوصا في مكالمة هاتفية نُشر نصها في 03 يناير، أن "يجد" حوالي 12 ألف بطاقة اقتراع باسمه لسد الفارق الذي يفصله عن جو بايدن في هذه الولاية. وقال له "لا أجد مشكلة في أن تقول إنك أعدت الحساب".

ويشكل الإعلان عن هذا التحقيق تهديدا جديدا للرئيس السابق الذي يحاكم حاليا في مجلس الشيوخ بتهمة "التحريض على التمرد" في قضية الاعتداء على مبنى الكونغرس (الكابيتول) من قبل أنصاره في 6 يناير.

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