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عند شراء وحدة سكنية.. تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

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عند شراء وحدة سكنية.. تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء عند شراء وحدة سكنية.. تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

مصراوي Masrawy

10:45 ص الخميس 11 فبراير 2021

كتب- محمد صلاح:

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أهم الخطوات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء.

ويرصد "مصراوي" الخطوات المطلوبة لنقل ملكية عداد الكهرباء بالوحدة السكنية والتي جاءت كالتالي:

1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضًا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

ويوضح الجهاز أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه للمحامي أو للمشتري الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

1- يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

2- تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3- يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5- في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.​

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