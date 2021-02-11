بالصور.. الاستعانة بالضفادع البشرية لضخ المياه لأراضي شباب الخريجين بأسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان- إيهاب عمران:

نجح رجال الضفادع البشرية والغطاسين وأطقم الصيانة بأسوان، في إعادة ضخ مياه الري لأراضي الاستصلاح الزراعي بقرية المستقبل لشباب الخريجين بمدينة أبوسمبل السياحية، بعد تنفيذ أعمال اللحام وإعادة توصيل خطوط ومواسير التغذية الواقعة أسفل مياه بحيرة ناصر المربوطة بالمحطة العائمة.

وقال على أحمد رئيس مدينة أبوسمبل السياحية، إن المحافظة سخرت كافة الإمكانيات لسرعة حل مشكلة توقف ضخ مياه الري لأراضي المزارعين من شباب الخريجين بقرية المستقبل والتى تضم ٢٥٠٠ فدان من الأراضي المستصلحة.

وأشار إلى أنه عقب تعرض محطة الري العائمة وخطوط الضخ لعاصفة شديدة بسبب سوء الأحوال الجوية منذ أيام أدت لانفصالها عن المحطة، جرى تشكيل فريق عمل مكون من الري والميكانيكا والطيران المدني، بالإضافة إلى الوحدة المحلية لإعادة تشغيل خطوط الري وسط تيارات مائية وطقس غاية في الصعوبة.