جامعة الإسكندرية تفتح الباب للباحثين للمشاركة في مشروع الجينوم- صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد عامر:

دعا الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الفرق البحثية بالجامعة التي لديها الرغبة في العمل بمشروع الجينوم المصري لعرض مشروعاتهم.

وأشار قنصوه، إلى أن ذلك يأتي في إطار مشاركة جامعة الإسكندرية في مشروع الجينوم المرجعي للمصريين الذي تتبناه وزارة التعليم العالي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي، بإشراف العديد من المؤسسات الجامعية وغير الجامعية والجمعيات المختلفة، وعدد من الوزارات،

من جانبها أوضحت الدكتورة هبة قاسم، أستاذ الوراثة الطبية بكلية الطب جامعة الإسكندرية ومنسق الجامعة في المشروع القومي للجينوم البشري المصري، أنه جرى تشكيل لجنة تضم نخبة من أساتذة الجامعة من ذوي الخبرات المختلفة في جميع التخصصات لهذا الغرض.

وأضافت أن الفرق البحثية من كليات الجامعة المختلفة استعرضت على مدار اليومين الماضيين أبحاثها أمام اللجنة، والتي تسعى إلى معرفة الطفرات التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المختلفة، كما تساهم في وضع خريطة جينية للأمراض المزمنة في مصر مثل أمراض السكر والضغط والقلب والأورام لمنع حدوثها، مما يساهم في تحسين الصحة العامة للمصريين.