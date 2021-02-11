سلاح يزن طنًا.. صحيفة تكشف كيف اُغتيل العالم النووي الإيراني فخري زادة

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مصراوي Masrawy

وكالات:

كشفت صحيفة "ذا جويش كرونيكال" اليهودية البريطانية، أن العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة اُغتيل قبل 3 أشهر بسلاح آلي يزن طنا، جرى تهريبه لإيران بواسطة الموساد الإسرائيلي بعد تفكيكه إلى عدة أجزاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مخابراتية، أن مجموعة تضم أكثر من 20 عميلا بينهم مواطنون إسرائيليون وإيرانيون، نصبت كمينا للعالم محسن فخري زادة بعد مراقبته على مدى 8 أشهر.

وقالت إن "الموساد قام بتركيب السلاح الآلي على عربة نقل صغيرة بيك أب"، مشيرة إلى أن "السلاح الذي كان يتحكم فيه عن بعد عملاء على الأرض أثناء مراقبة الهدف، كان ثقيلا للغاية لأنه احتوى على قنبلة دمرت الأدلة بعد عملية القتل".

وأكدت أن "الهجوم نفذته إسرائيل بمفردها دون تدخل أمريكي"، لكنها أوضحت أن المسؤولين الأمريكيين تلقوا إخطارا مسبقا بالأمر.

وأضافت: "وفاة زادة أطالت أمد الفترة الزمنية التي تحتاجها إيران لصنع قنبلة نووية من نحو 3 أشهر ونصف الشهر إلى عامين".

وأحجمت إسرائيل عن التعليق في نوفمبر، ورد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية على التقرير الأخير بالقول: "لا نعلق قط على مثل هذه الأمور. لم يحدث تغيير في موقفنا"، بحسب "رويترز".

كان فخري زادة، الذي أطلق عليه البعض لقب "أبو البرنامج النووي الإيراني"، اغتيل في 27 الماضي بالقرب من طهران في عملية تلقي إيران باللوم فيها بشكل لا لبس فيه على إسرائيل.

وتعهدات إيران بالانتقام والعقاب فور تأكيد مصرعه، وبدا أن الاغتيال قد قرب الفصائل المختلفة في إيران من بعضها البعض لبضع ساعات، لكن ذلك سرعان ما تبدد.

واندلعت مظاهرات عشية اغتيال فخري زادة وفي اليوم التالي لمصرعه، حيث طالب المتظاهرون بطرد المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة وهتفوا "الموت لمن يريدون التسوية"، في انتقاد مباشر لحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني.