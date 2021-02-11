إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات على الميراث بسوهاج

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، في مشاجرة بسبب خلافات الميراث، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طما بوقوع مشاجرة ووجود مصابين.

تبين من التحريات أن مشاجرة وقعت بين كل من طرف أول "أحمد. ط" 44 عامًا عامل، وزوجته "زهرة. م" 33 عامًا ربة منزل مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وجرى تحويل الثانية لمستشفى أسيوط الجامعي، وطرف ثان شقيق المصاب الأول "محمد. ط" 53 عامًا عامل مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس، وزوجته "بخيتة. ا" 42 عامًا ربة منزل مصابة بجرح قطعي بالجبهة.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلً منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، بسبب خلافات على الميراث.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.