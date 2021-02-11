أخبار عاجلة

تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بأسيوط

Print
بالصور.. ضبط مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بأسيوط بالصور.. ضبط مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بأسيوط

مصراوي Masrawy

10:12 ص الخميس 11 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

داهمت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، شقة سكنية تحوي مخزنًا غير مرخص للمستلزمات الطبية بمدينة أسيوط الجديدة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة لفرض وتشديد الرقابة على الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات المغشوشة، أو المحظور بيعها أو التي يجري تخزينها استغلالًا لحاجة المواطنين.

وقال الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بأسيوط، إنه جرى ضبط مخزن للمستلزمات الطبية غير مرخص ولا تتوفر فيه الاشتراطات الصحية اللازمة للتخزين والتداول؛ فضلًا عن قيام صاحب الشقة السكنية ببيع وتداول مستلزمات طبية وأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة ولا يوجد سجل تجاري أو بطاقة ضريبية وغير معلوم مصدر المستلزمات الطبية.

جرى مصادرة المضبوطات التي بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه، وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية