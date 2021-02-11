بالصور.. ضبط مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

داهمت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، شقة سكنية تحوي مخزنًا غير مرخص للمستلزمات الطبية بمدينة أسيوط الجديدة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة لفرض وتشديد الرقابة على الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات المغشوشة، أو المحظور بيعها أو التي يجري تخزينها استغلالًا لحاجة المواطنين.

وقال الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بأسيوط، إنه جرى ضبط مخزن للمستلزمات الطبية غير مرخص ولا تتوفر فيه الاشتراطات الصحية اللازمة للتخزين والتداول؛ فضلًا عن قيام صاحب الشقة السكنية ببيع وتداول مستلزمات طبية وأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة ولا يوجد سجل تجاري أو بطاقة ضريبية وغير معلوم مصدر المستلزمات الطبية.

جرى مصادرة المضبوطات التي بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه، وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.