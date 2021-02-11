أخبار عاجلة

تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في بورسعيد

Print
بالصور.. إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في بورسعيد بالصور.. إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:10 ص الخميس 11 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شنت أحياء محافظة بورسعيد، حملات مكثفة، اليوم الخميس، لإغلاق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، تطبيقًا للقانون وحرصًا على صحة الطلاب.

وأسفرت الحملة عن إغلاق مركزين للدروس الخصوصية بعمارة الفرات في منطقة تعاونيات حسن عمار في نطاق حي الزهور، وجرى تحرير محاضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الحملات أعمالها بكافة أحياء المحافظة.

وناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، حرصًا على سلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار وتأمين حياة المواطنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية