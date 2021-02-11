بالصور.. إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شنت أحياء محافظة بورسعيد، حملات مكثفة، اليوم الخميس، لإغلاق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، تطبيقًا للقانون وحرصًا على صحة الطلاب.

وأسفرت الحملة عن إغلاق مركزين للدروس الخصوصية بعمارة الفرات في منطقة تعاونيات حسن عمار في نطاق حي الزهور، وجرى تحرير محاضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الحملات أعمالها بكافة أحياء المحافظة.

وناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، حرصًا على سلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتأمين حياة المواطنين.