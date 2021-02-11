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بالصور.. الكشف 750 مواطنًا في قافلة طبية بأسيوط

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بالصور.. الكشف 750 مواطنًا في قافلة طبية بأسيوط بالصور.. الكشف 750 مواطنًا في قافلة طبية بأسيوط

مصراوي Masrawy

10:05 ص الخميس 11 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

نظمت مديرية الصحة في محافظة أسيوط، قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية الحوطا الغربية في ديروط، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى مجانًا.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اليوم الخميس، إن القافلة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القافلة ضمت التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية؛ مشيرًا إلى توقيع الكشف الطبي مجانًا على 750 مواطنًا بقرية الحوطا الغربية.

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