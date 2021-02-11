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إهداء.. القوات المسلحة توافق على قبول طائرة بدون طيار بـ 450 ألف جنيه

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إهداء.. القوات المسلحة توافق على قبول طائرة بدون طيار بـ 450 ألف جنيه إهداء.. القوات المسلحة توافق على قبول طائرة بدون طيار بـ 450 ألف جنيه

مصراوي Masrawy

10:29 ص الخميس 11 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار وزارة الدفاع والإنتاج الحربي رقم 5 لسنة 2021، بشأن قبول الإهداء المقدم من الأجيال للمقاولات والتجارة لصالح القوات المسلحة.

وتنص المادة الأولى من القرار:- ووفق على قبول إهداء عدد 1 طائرة بدون طيار طراز (CW-007) بإجمالي مبلغ 450000 ألف جنيه (فقط أربعمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) والمقدم من شركة الأجيال للمقاولات والتجارة لصالح إدارة المساحة المصرية.

ونصت المادة الثانية على أنه على جهات الاختصاص تنفيذ القرار. ​

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