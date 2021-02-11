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بايدن: سنشكل فريق عمل بالبنتاجون لتحديد الأولويات بملف التعامل مع الصين

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بايدن: سنشكل فريق عمل بالبنتاجون لتحديد الأولويات بملف التعامل مع الصين بايدن: سنشكل فريق عمل بالبنتاجون لتحديد الأولويات بملف التعامل مع الصين

مصراوي Masrawy

10:36 م الأربعاء 10 فبراير 2021

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال أول زيارة رسمية له لوزارة الدفاع "البنتاجون" مساء الأربعاء، أنه سيكون هناك فريق عمل في الكونجرس لتحديد الأولويات في ملف التعاطي مع الصين.

وتابع بايدن في كلمة من البنتاجون، أنه يلتزم بايم أمريكي في التعامل مع الجميع باحترام.

وأضاف أنه من الضروري أن نعزز قيادة أمريكا في العالم، مضيفًا أن عليها مواجهة التحديات الخاصة بالتكنولوجيا والهجمات السيبيرانية.

وأكد ‏‎انه لن يتردد أبدا في استخدام القوة للدفاع عن مصالح الشعب الأمريكي عند الضرورة، لكنه قال إن القوة تبقى آخر أداة تستخدمها بلاده تحت إدارته.

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