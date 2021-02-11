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العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مارس تراجعت بنسبة 0.6%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، في ترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري المتعلق بمستويات الإنتاج، وبعدما سجل الخام مكاسب حادة على مدار الجلسات الماضية.

وعلى الرغم من تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 6.6 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، متجاوزة توقعات هبوطه بمقدار 2.7 مليون برميل، ارتفعت مخزونات الجازولين بنحو 4.3 مليون برميل.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.5% إلى 61.15 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.6% عند 58.36 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن تُصدر منظمة "أوبك"، تقرير الإنتاج عن يناير في وقت لاحق اليوم، وهو الشهر الذي تزامن معه بدء تخفيف تخفيضات المعروض من الخام.النفط أسعار النفط