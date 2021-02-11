مسابقة "القصّة القصيرة بأقلامِهم" تطرح موضوع العُزلة المدرسية والاجتماعية

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تشجع تلامذة المرحلة الثانوية على كتابة نصوص باللّغة العربية وتنمية مواهبهم

منذ سنة تقريباً، والمدارس مُقفلة والتلامذة المحجورون في منازلهم مُسمّرون أمام شاشة الحاسوب، لا يلتقون رفاقهم، ولا يعيشون حياتهم الاجتماعية المعتادة، لذلك ارتأت مؤسّسة الفكر العربي، في إطار مشروعها "عربي21" (الإسهام في تطوير تعليم اللّغة العربية وتعلّمها)، أن تختار هذه السنة، لمسابقة "القصّة القصيرة بأقلامهم" في دورتها الرابعة، الموضوع التالي:

"انقضت أكثر من سنة تغيّر فيها نمط حياتكم الدراسية والاجتماعية. تحدّثوا بأسلوبٍ يجمع بين السرد والوصف والحوار عن هذه التجربة، وما مرّ بكم خلالها من أحداثٍ أو مواقف مُضحكة أو مُحزنة أو مُربكة، وما راودكَم من أفكارٍ ومشاعر بشأنها. وأخبرونا عن رأيكم حول ما إذا كان استخدام الحاسوب والهاتف يشكّل بديلاً مناسباً عن الحياة العادية".

تهدف هذه المسابقة الموجّهة إلى تلامذة المرحلة الثانوية، إلى تشجيعهم على كتابة نصوص باللّغة العربية، تعزّز قدراتهم الّلغوية والتعبيرية، وتُنمّي مواهبهم الإبداعية.

يُفتح باب التقدّم بالنصوص من 15 فبراير إلى 31 مايو 2021، ولا يُقبل أيّ نصّ يرِد إلى المؤسّسة قبل فتح باب الترشّح أو بعد إقفاله.

أمّا شروط المسابقة فهي: أن يكون المشترك/ة في المرحلة الثانوية للعام الأكاديمي 2020-2021، أن يملأ/ تملأ الاستمارة الخاصّة بالمسابقة والموجودة على موقع مشروع "عربي21"، أن يكون النصّ بالّلغة العربية الفصحى، أن يتراوح عدد كلمات النصّ بين 250 كحدّ أدنى و500 كلمة كحدّ أقصى، ويُستبعد كلّ نصّ لا يلتزم بعدد الكلمات المذكور، أن يكون النصّ غير منشور سابقاً (إلكترونيّاً وورقيّاً).

تقوم لجنة مؤلّفة من خبراء تربويّين بتقييم النصوص المُشاركة في المسابقة، بناءً على معايير علمية، وتُعلن بنتيجة التحكيم أسماء الفائزين على صفحة "عربي21" الإلكترونية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصّة بالمشروع.

يُمنح كلّ من الفائزين الـ10 الأوائل مبلغاً وقدره 500 دولار أمريكي، ويُمنح كلّ من الفائزين من المرتبة 11 إلى المرتبة 20 مبلغاً وقدره 150 دولاراً أمريكياً. كما تُنشر النصوص الفائزة في كتاب يحمل أسماء الفائزين.

تجدر الإشارة إلى أنّ المشاركة في مسابقة القصّة القصيرة بأقلامِهم تعني أنّ المشترك قد أعطى موافقته، في حال الفوز، على نشر النصّ الذي تقدّم به، ضمن كتابٍ يجمع الـنصوص الفائزة في المسابقة، أو في وسائل الإعلام المختلفة الورقية والإلكترونية، دون أيّ مقابل، مع الاحتفاظ بحقّه بوضع اسمه على النصّ.

للمشاركة في مسابقة "القصّة القصيرة بأقلامهم"، يرجى الضغط هنا https://bit.ly/2YZC70B

للاستفسار عن المسابقة، يرجى التواصل معنا على: Arabi21@arabthought.org