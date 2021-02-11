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أمانة الرياض: 5084 جولة تفتيشية ترصد 706 مخالفات للتدابير الوقائية

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أغلقت 132 منشأة تهاونت في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وتستمر الرقابة

أمانة الرياض: 5084 جولة تفتيشية ترصد 706 مخالفات للتدابير الوقائية

رصدت أمانة منطقة الرياض 706 مخالفات للتدابير الوقائية خلال 5084 جولة تفتيشية نفذها مراقبوها على الأسواق، كما أوقفت 36 شاحنة ألقت مخلفاتها بالفراغات العمرانية.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": لأن سلامتكم أولوية.. 5084 جولة تفتيشية لمراقبي #أمانة_منطقة_الرياض خلال 24 ساعة رصدوا فيها 706 مخالفات للتدابير الوقائية، وأغلقوا 132 منشأة تهاونت في تطبيق الإجراءات الاحترازية.


وأضافت: بعد أن ألقت بمخلفاتها في الفراغات العمرانية.. 36 شاحنة في قبضة مراقبي الأمانة.

أمانة الرياض: 5084 جولة تفتيشية ترصد 706 مخالفات للتدابير الوقائية

أمانة الرياض: 5084 جولة تفتيشية ترصد 706 مخالفات للتدابير الوقائية

أمانة الرياض الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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