مكة.. تغريم وإغلاق 126 محلًّا تجاريًّا خالفت الإجراءات الاحترازية

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ضِمن جهود مكافحة انتشار فيروس "كورونا" والتأكد من تطبيق التدابير الوقائية

كثّفت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، جهودها الميدانية في نطاق ١٤ بلدية بالتعاون مع الجهات المختصة؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، أن الزيارات الميدانية المكثفة شملت كل المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي؛ بهدف التأكد من تطبيقها لكل الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من التزام المطاعم بتعليق تقديم الخدمات الداخلية، والاقتصار فقط على تقديم الطلبات الخارجية، إضافة إلى التأكد من إغلاق المراكز الترفيهية داخل المولات، وكافة قاعات المناسبات والمراكز الرياضية.

وأشار "الزايدي" إلى تنفيذ ٥٦٢٨ زيارة ميدانية خلال هذا الأسبوع، نتج عنها تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على أكثر من ٩٦ منشأة تجارية مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإغلاق أكثر من ٣٠ محلًّا تجاريًّا؛ مؤكدًا حرص الأمانة -ممثلةً في وكالة البلديات- على المتابعة المستمرة لكل البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة، والعمل على التطبيق الفوري للقرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية للحد من تفشي فيروس كورونا.أمانة العاصمة المقدسة