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قال: تُواصل درجة الحرارة ارتفاعها التدريجي حتى مساء الثلاثاء القادم

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: لا يزال الاستقرار الجوي يسيطر على أجواء #السعودية؛ وذلك بسبب تشكل مركز للضغط الجوي المرتفع (H).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تواصل درجة الحرارة ارتفاعها التدريجي حتى مساء الثلاثاء القادم؛ وذلك في أقصى الشمال، وحتى مساء الأربعاء شمال الوسطى، وحتى يوم الخميس في العاصمة وفي الغربية، وحتى يوم الجمعة في الشرقية، بعدها تنخفض درجة الحرارة مجددًا، ولا تَغَيّر يُذكر في الجنوب.حالة الطقس الأرصاد