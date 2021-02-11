أخبار عاجلة

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة العالمية" تحسم الجدل حول فعالية لقاح أسترازينيكا

Print
"الصحة العالمية" تحسم الجدل حول فعالية لقاح أسترازينيكا "الصحة العالمية" تحسم الجدل حول فعالية لقاح أسترازينيكا
"حتى لو كانت هناك نسخ متحورة منتشرة في البلد" ويعطى على جرعتين

أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني، يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.

وفي توصياتها حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضًا، باستخدام هذا اللقاح "حتى لو كانت هناك نُسَخ متحورة منتشرة في البلد". وأضافت اللجنة أنه حتى مع إثارة تساؤلات حول مدى فاعلية اللقاح لمواجهة سلالة التي ظهرت في جنوب إفريقيا؛ فإنه "لا يوجد سبب لعدم التوصية باستخدامه".

وقالت اللجنة في توصيات أولية بشأن الجرعة: إن اللقاح يجب أن يعطى على جرعتين، مع فترة تتراوح بين ثمانية أسابيع و12 أسبوعًا بين الجرعتين الأولى والثانية؛ وفق الألمانية.

ومن جهة أخرى أعلنت مجموعة أسترازينيكا إنشاء شراكة مع "إي دي تي بيولوجيكا" الألمانية لتكون قادرة على إنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا بدءًا من الفصل الثاني من هذا العام. وأشار بيان إلى أن المجموعتين "تنظران في إمكانات تسريع إنتاج لقاح أسترازينيكا" خلال الأشهر المقبلة.

وينص الاتفاق على زيادة قدرات التصنيع في منشأة تابعة للشركة في ألمانيا لإنتاج ملايين الجرعات شهريًّا بحلول نهاية 2022.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 12 وفاة و 1579 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 12 وفاة و 1579 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

بوريس جونسون: التهديد القادم من فيروس كورونا لا يزال واقعياً للغاية

بوريس جونسون: التهديد القادم من فيروس كورونا لا يزال واقعياً للغاية

10 وفيات و 1807 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

10 وفيات و 1807 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

وفاة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في القليوبية

وفاة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في القليوبية

شبكة عيون الإخبارية