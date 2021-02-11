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البرازيل تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بكورونا.. وحالتان في الصين

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البرازيل تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بكورونا.. وحالتان في الصين البرازيل تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بكورونا.. وحالتان في الصين
خلال الـ24 ساعة الماضية

البرازيل تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بكورونا.. وحالتان في الصين

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، تسجيل 59602 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 1330، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة بأنها سجلت حتى الآن 9.7 ملايين إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 234850.

الصين

سجلت الصين حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 89736 إصابة؛ بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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