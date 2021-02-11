بأغاني الست وعبد الحليم.. "عبدالرازق" يعزف "الكمان" في الشارع للتخفيف عن المواطنين

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لجأ الشاب الثلاثيني، إبن مدينة كفر الشيخ، إلى العزف على آلة الكمان، للتخفيف عن المواطنين فيما يواجهونه من خوف بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في الشارع وفي وسط الناس، دون حصول على أموال.

محمد عبدالرازق، صاحب الـ 35 عامًا، ويقيم بمدينة كفر الشيخ، أكد لـ"مصراوي"، أنه يستغل موهبته للتخفيف عن المواطنين وذلك من خلال العزف في الشوارع، وخاصة في الأماكن التي تشهد رواجًا.

ولفت عازف الكمان إلى أن فكرته نجحت، وقوبلت لدى الكثير من الناس بترحاب شديد، واستطاع أن يجمع حوله الكثيرين، لمشاهدة عزفه على آلة الكمان في الشارع، ووسط المارة، بعزف الموسيقى الخاصة التي يرغب المواطنين بسماعها، بأغاني قدامى المطربين، مثل أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، ووردة، بجانب عزفه بنفس الآلة الموسيقية لمطربي جيل الوسط، والمطربين الحاليين.

وقال:"مشكلتي الوحيدة إن فيه ناس بتقابلني وبتصدر الإحباط في نفسي بسبب اللي باعمله يعني واحد يقولي أنت مفكر نفسك في أوروبا.. وواحد تاني يقولي إيه الهبل اللي انت بتعمله ده أنت مش لاقي شغلانة تعملها.. وبالرغم من كده الحمد لله باتغلب على المحبطين الإحباط من خلال استجابتي لكثير من المواطنين وبينهم الأطفال بأني أكرر التجربة مرات أخرى وليس مرة واحدة".

وأضاف:"أنا مش باعمل كده عشان أخد فلوس من الناس عشان العزف اللي باعمله في الشارع.. ده كان مجرد فكرة أنا حابب اعملها عشان اخفف عن الناس الجو اللي بيمروا به بخصوص التفكير المستمر في فيروس كورونا وانشغالهم اليومي بالمصابين بالفيروس.. والحمد لله أنا بأشارك في حفلات مع كبار الفرق الموسيقية في مصر وبالف معاهم جميع المحافظات يعني مش محتاج أعمل كده عشان أجمع فلوس".