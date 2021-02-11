أخبار عاجلة

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. إسبانيا: مريض بكورونا يُشعل النار في المستشفى الذي يعالج به

Print
بالفيديو.. إسبانيا: مريض بكورونا يُشعل النار في المستشفى الذي يعالج به .. إسبانيا: مريض بكورونا يُشعل النار في المستشفى الذي يعالج به

بالفيديو.. إسبانيا: مريض بكورونا يُشعل النار في المستشفى الذي يعالج به

قالت وسائل إعلام إسبانية: إن أحد المصابين بفيروس كورونا، أشعَلَ حريقًا في مستشفى بويرتا ديل مار بمدينة قادش جنوب البلاد؛ مشيرة إلى أن أحدًا لم يصب في الحادث، طبقًا لصحيفة "دياريو دي كاديز".

ووفقًا للصحيفة، فإن الحريق اندلع في الطابق السادس من المستشفى.

وقال مصدر في المستشفى: إن الحريق اشتعل من قِبَل مريض مصاب بفيروس كورونا، قيل إنه أشعل النار في فراشه، واجتاح الحريق جناحين من المستشفى على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أن المشتبه به اعتُقل من قِبَل ضباط إنفاذ القانون.

وأشارت التقارير إلى أن رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث تسلقوا مخرج حريق المستشفى حتى الطابق السادس من أجل إخماد النيران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. "ستيني" من مركز اللقاحات: ملوك السعودية آباء لنا قبل أن يكونوا حكامًا.. وكورونا مثال

بالفيديو.. "ستيني" من مركز اللقاحات: ملوك السعودية آباء لنا قبل أن يكونوا حكامًا.. وكورونا مثال

بالفيديو.. "ستيني" من مركز اللقاحات: ملوك السعودية آباء لنا قبل أن يكونوا حكامًا.. وكورونا مثال

بالفيديو.. "ستيني" من مركز اللقاحات: ملوك السعودية آباء لنا قبل أن يكونوا حكامًا.. وكورونا مثال

بالفيديو.. لحظة اصطدام 16 سيارة في رالي دايتون

بالفيديو.. لحظة اصطدام 16 سيارة في رالي دايتون

بالفيديو.. شاهد ما فعلته امرأة خارقة بشاحنة وسط عاصفة ثلجية

بالفيديو.. شاهد ما فعلته امرأة خارقة بشاحنة وسط عاصفة ثلجية

شبكة عيون الإخبارية