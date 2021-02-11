أخبار عاجلة

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مفتي يُدين اعتداء مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي

Print
مفتي مصر يُدين اعتداء مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي مفتي يُدين اعتداء مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي
دعا إلى استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل لمواجهة العمليات والهجمات

مفتي مصر يُدين اعتداء مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي

أدان مفتي جمهورية العربية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام، الاعتداءَ الإرهابي الجبان الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم على مطار أبها الدولي.

وأكد الدكتور "علام" في بيان له، أن المليشيات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال؛ داعيًا إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل لمواجهة العمليات والهجمات التي تشنها المليشيات، وتسعى من خلالها لنشر العنف والخراب بالمنطقة العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية