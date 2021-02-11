أول تعليق من نقيب محامين كفر الشيخ الجديد عن التحفظ على أموال النقابة​

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال فراج زعفان، نقيب المحامين الجديد في كفر الشيخ، إن قرار إدارة بنك مصر بالقاهرة، بالتحفظ على أموال النقابة الفرعية بكفر الشيخ، في حسابها بالبنك فرع كفر الشيخ، بحجة ديون مستحقة لصالح الضرائب، لم تحدث من قبل، وما جرى حدوثه لن يعطل مسيرة العمل النقابي.

وأضاف نقيب المحامين في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الخميس،:"اللي بيعمل كده عشان يضع أمامنا العراقيل مش ها يمنعنا من تقديم خدماتنا لمحامين كفر الشيخ ولمصلحة من يجرى التحفظ على أموال النقابة، وغلق حسابات النقابة ببنك مصر بعد إعلان نتيجة الانتخابات أول أمس الثلاثاء، واختيار مجلس جديد بحجة إن النقابة مديونة للضرائب".

وكشف زعفان عن صدور قرار التحفظ على أموال النقابة في حسابها ببنك مصر، كان يوم 1 فبراير 2021، بموجب الخطاب الرسمي الذي تلقته النقابة، اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، ووفق ذلك جرى تنفيذه بتاريخ يوم أمس الأربعاء، على الرغم إنه جرى صرف شيك مالي يوم الخميس الماضي، من حساب النقابة في بنك مصر، من أجل التجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأكد نقيب محامين كفر الشيخ، أنه جاري فحص المشكلة مع الضرائب بخصوص ذلك الأمر، لبيان حقيقة الديون المستحقة للضرائب، لأنه بموجب أحكام القانون النقابة معفاة من الضرائب، وسوف يجرى الإعلان في بيان رسمي عن المشكلة بعد الوقوف عليها، ومعرفة أساسها.

قررت الوحدة المصرفية للحجوزات، والتحفظات بجهاز الشئون القانونية ببنك مصر بالقاهرة، الأربعاء، بالتحفظ على أموال النقابة في حسابها الرسمي ببنك مصر فرع كفر الشيخ، وذلك بسبب ديون مستحقة على النقابة لصالح الضرائب العامة.

وكانت النقابة الفرعية للمحامين في كفر الشيخ، تلقت الأربعاء، خطابًا رسميًا من إدارة بنك مصر تخطر من خلاله النقابة الفرعية بالتحفظ على أموالها في حسابها بفرع البنك في كفر الشيخ، نظرًا لوجود ديون مستحقة على النقابة لصالح الضرائب بلغت قيمتها 161 الف و830 جنيه.

وتبين من خطاب بنك مصر، أنه جرى الحجز وفقًا للدوسيه رقم 2639 لسنة 2021، بموجب محضر الحجز المؤرخ في 20 يناير2021 حجز إداري، بناء على طلب مأمورية ضرائب كفر الشيخ أول، بسبب الديون المذكور أرقامها والمطلوب استحقاقها من النقابة الفرعية للمحامين في كفر الشيخ، لصالح الضرائب.

يذكر أنه أجريت انتخابات النقابة الفرعية للمحامين في كفر الشيخ، يوم الإثنين الماضي 8 فبراير 2021، لاختيار مجلس جديد للنقابة.