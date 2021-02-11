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المكسيك تجيز الاستخدام الطارئ للقاحي شركتي"كانسينو" و"سينوفاك" الصينيتين

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المكسيك تجيز الاستخدام الطارئ للقاحي شركتي"كانسينو" و"سينوفاك" الصينيتين المكسيك تجيز الاستخدام الطارئ للقاحي شركتي"كانسينو" و"سينوفاك" الصينيتين

مصراوي Masrawy

07:26 ص الخميس 11 فبراير 2021

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
أجازت المكسيك الاستخدام الطارئ للقاحات كورونا التي طورتها شركتا "كانسينو" و"سينوفاك" الصينيتان، حسبما قالت مارثا ديلجادو، وكيلة وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف وحقوق الإنسان.

وقالت ديلجادو في مقابلة مع إذاعة "دبليو" الأربعاء: "لقد تم بالفعل التصريح (باستخدام لقاحي) سينوفاك وكانسينو أمس"، واصفة التطور بأنه "أخبار ممتازة".

وأضافت ديلجادو أنه مع الإضافات الجديدة، تمتلك المكسيك الآن خمسة لقاحات مصرح بها لكورونا.

والمكسيك واحدة من أكثر البلدان تضررا من جائحة الفيروس التاجي، حيث تم تسجيل أكثر من 168 ألف وفاة و 2.1 مليون إصابة في البلاد، وفقا للمسؤولة.

وقالت ديلجادو إنه من المتوقع وصول مليوني جرعة من لقاح سينوفاك بحلول نهاية الشهر بإجمالي 10 ملايين جرعة تصل خلال أربعة أشهر.

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