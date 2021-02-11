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الجمعة.. دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يفتح أبوابه للزائرين

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الجمعة.. دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يفتح أبوابه للزائرين الجمعة.. دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يفتح أبوابه للزائرين

مصراوي Masrawy

06:45 ص الخميس 11 فبراير 2021

كتب مينا غالي:

أعلن دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، عن فتح أبواب الدير للزيارة بدءًا من الجمعة المقبلة، طوال أيام الأسبوع من الساعة 4 صباحًا حتى 6 مساءً على أن يكون دخول الدير الأثري من الساعة السادسة صباحًا (بعد التسبحة مباشرة) دون السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان الضيوف أو الكهنة أو أسر الرهبان أو شباب الخلوة.

وقال الأنبا يسطس رئيس الدير في بيان اليوم: "برجاء الالتزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، والامتناع عن المجيء للدير للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل من الأشكال، وعلى ابن الطاعة تحل البركة، نصلي دائمًا من أجل سلامة الكنيسة والوطن والعالم أجمع وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه".

وكان دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، قد احتفل بعيد مؤسسه "الأنبا أنطونيوس"، في يناير الماضي، كما أعلن اعتذاره عن استقبال الزيارات خلال الاحتفال، وقال الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر في بيان حينها: "يعتذر دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر عن استقبال الآباء الكهنة والآباء الرهبان والزائرين في عشية وعيد القديس العظيم الأنبا أنطونيوس مع استثناء آباء دير القديس الأنبا بولا أول السواح كما هي العادة بين الديرين)، وذلك اليوم الجمعة مع استمرار غلق الدير لحين إشعار آخر حرصًا على سلامة الجميع وعملاً بالاحترازات الصحية للوقاية من .

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