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بايدن يبدي قلقه بشأن الممارسات الاقتصادية وحقوق الإنسان في أول اتصال مع الرئيس الصيني

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بايدن يبدي قلقه بشأن الممارسات الاقتصادية وحقوق الإنسان في أول اتصال مع الرئيس الصيني بايدن يبدي قلقه بشأن الممارسات الاقتصادية وحقوق الإنسان في أول اتصال مع الرئيس الصيني

مصراوي Masrawy

06:31 ص الخميس 11 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه بشأن "الممارسات الاقتصادية القسرية وغير العادلة" للصين وكذلك "انتهاكات حقوق الإنسان" في إقليم شينجيانج.

جاء ذلك خلال أول اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جينبينج، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء عن البيت الأبيض.

كما أعرب بايدن في الاتصال الذي جرى صباح الخميس بتوقيت بكين، عن مخاوفه بشأن "القيود المتزايدة" التي تفرضها البلاد على الحريات السياسية في هونج كونج و "الإجراءات المشددة المتزايدة في المنطقة، ومن بينها تجاه تايوان".

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