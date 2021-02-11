"الإياتا": السفر بالطيران يسجل عامه الأسوأ على الإطلاق خلال 2020 بسبب كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

كشف ألكساندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، عن نتائج حركة المسافرين للعام الماضي، والتي أظهرت انخفاض الطلب بنسبة 65.9% مقارنة بمعدله السنوي عام 2019، وهو الانخفاض الأكبر في حركة المسافرين في تاريخ قطاع الطيران، كما تشهدت حجوزات الرحلات المستقبلية تراجعاً حاداً منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وقال "ألكساندر": تراجع طلب المسافرين العالمي بنسبة 75.6% عام 2020 عن معدله عام 2019، بينما انخفضت السعة التشغيلية بنسبة 68.1%، وهبط عامل الحمولة إلى 62.8%، وبالنسبة لقطاع الطيران الداخلي لكل دولة تراجع الطلب بنسبة 48.8% في 2020 مقارنةً مع عام 2019.

كما انكمشت السعة التشغيلية بنسبة 35.7%، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 17 نقطة مئوية إلى 66.6%.

وأشار "ألكساندر" إلى انخفاض إجمالي حركة المسافرين في ديسمبر 2020 بنسبة 69.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بتحسّن طفيف عن معدل التراجع في شهر نوفمبر الذي بلغ 70.4%، وبدورها تراجعت السعة بنسبة 56.7% وعامل الحمولة بمقدار 24.6 نقطة مئوية ليصل إلى 57.5%، وانخفضت حجوزات الرحلات المستقبلية خلال يناير 2021 بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي سبب ضغوطاً إضافية على حالة السيولة المالية لشركات الطيران، مع تأثيرات محتملة على التوقيت المتوقع لبدء الانتعاش.

وتابع "ألكساندر": تشير التوقعات الأساسية إلى تحسّن الطلب بنسبة 50.4% خلال 2021 مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي سيساعد القطاع في الوصول إلى أداء يعادل 50.6% من مستوياته عام 2019، ورغم بقاء هذه التوقعات دون تغيير، يواجه القطاع خطر التراجع الحاد في حال استمرار القيود الصارمة المفروضة على السفر بغية مواجهة سلالات فيروس كورونا الجديدة، وفي مثل هذا السيناريو، يمكن أن يتحسن الطلب بنسبة 13% فقط مقارنة بعام 2020، وهو ما يعادل 38% من مستويات القطاع عام 2019.

وقال: سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط تراجعاً في طلب المسافرين السنوي بنسبة 72.9% في 2020 مقارنة بعام 2019، كما انخفضت السعة التشغيلية بنسبة 63.9% وانخفضت حركة المسافرين بنسبة 86.1% في نوفمبر 2020 مقارنة بالعام السابق، لتعود وتتحسن في شهر ديسمبر بانخفاض بلغ 82.6% على أساس سنوي.

وأضاف: سجلت شركات الطيران في أفريقيا تراجعاً في حركة المسافرين العام الماضي بنسبة 69.8% مقارنة بعام 2019، وهو الأداء الأفضل بين الأقاليم عالمياً، وانخفضت السعة التشغيلية بنسبة 61.5%، كما تراجعت حركة المسافرين بنسبة 68.8% في ديسمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بتحسن ملحوظ عن معدل التراجع في نوفمبر الذي بلغ 75.8%.

واستفادت شركات الطيران الإقليمية من قيود السفر الأقل حدة على حركة السفر العالمي مقارنة ببقية المناطق الأخرى.