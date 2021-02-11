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يصعب رؤيتهما.. الزهرة يقترن بالمشتري خلال ساعات

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يصعب رؤيتهما.. الزهرة يقترن بالمشتري خلال ساعات يصعب رؤيتهما.. الزهرة يقترن بالمشتري خلال ساعات

مصراوي Masrawy

04:00 ص الخميس 11 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قال المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء الوطن العربي، تشهد قبل شروق شمس الخميس 11 فبراير 2021 بفترة وجيزة بالأفق الشرقي اقتران بين كوكبي المشتري والزهرة.

وأضاف أبوزاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على فيسبوك، أن الزهرة والمشتري، يحتلا المرتبة الثالثة والرابعة لأكثر الأجسام السماوية لمعانا على التوالي بعد الشمس والقمر، بالرغم من ذلك يوجد صعوبة في رؤيتها في الشفق الصباحي من خطوط العرض الشمالية الوسطى.

وأشار إلى أن لمعان كوكب الزهرة يتفوق على المشتري بحوالي 6 مرات، وعند استخدام المنظار الثنائي سيظهر الكوكبان في نفس مجال الرؤية، حيث سيفصل بينهما 0.4 درجة على قبة السماء.

وأكد على أن القاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ستكون لهم الأفضلية لرصد هذا الاقتران، والسبب هوان مسار الكواكب أمام البروج يتقاطع مع الأفق بزاوية شديدة الانحدار في هذا الوقت، أما في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يحدث العكس، يتقاطع مسار الكوكب بزاوية ضحلة.

وتابع أبوزاهرة: وبشكل عام سيشرق كوكب الزهرة عند خط العرض 40 درجة شمال قبل 20 دقيقة من شروق الشمس، وعند خط الاستواء قبل 50 دقيقة وعند خط العرض 35 درجة جنوب قبل 60 دقيقة.

جدير بالذكر، أنه بعد يوم الاقتران سيستمر كوكب الزهرة في الهبوط باتجاه الشمس كل يوم في حين أن المشتري يرتفع مبتعدا عن الشمس والزهرة، وبحلول شهر مارس 2021 سيغادر الزهرة سماء الصباح منتقلا إلى سماء المساء، بينما سيزين المشتري إلى جانب زحل الأفق الشرقي بسماء الفجر.

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