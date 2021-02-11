بسبب ديون الضرائب..التحفظ على أموال نقابة المحامين في كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت الوحدة المصرفية للحجوزات، والتحفظات بجهاز الشئون القانونية ببنك مصر بالقاهرة، الأربعاء، بالتحفظ على أموال النقابة في حسابها الرسمي ببنك مصر فرع كفر الشيخ، وذلك بسبب ديون مستحقة على النقابة لصالح الضرائب العامة.

وكانت النقابة الفرعية للمحامين في كفر الشيخ، تلقت الأربعاء، خطابًا رسميًا من إدارة بنك مصر تخطر من خلاله النقابة الفرعية بالتحفظ على أموالها في حسابها بفرع البنك في كفر الشيخ، نظرًا لوجود ديون مستحقة على النقابة لصالح الضرائب بلغت قيمتها 161 الف و830 جنيه.

وتبين من خطاب بنك مصر، أنه جرى الحجز وفقًا للدوسيه رقم 2639 لسنة 2021، بموجب محضر الحجز المؤرخ في 20 يناير2021 حجز إداري، بناء على طلب مأمورية ضرائب كفر الشيخ أول، بسبب الديون المذكور أرقامها والمطلوب استحقاقها من النقابة الفرعية للمحامين في كفر الشيخ، لصالح الضرائب.