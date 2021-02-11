أخبار عاجلة

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بسبب ديون الضرائب..التحفظ على أموال نقابة المحامين في كفر الشيخ

Print
بسبب ديون الضرائب..التحفظ على أموال نقابة المحامين في كفر الشيخ بسبب ديون الضرائب..التحفظ على أموال نقابة المحامين في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

03:23 ص الخميس 11 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت الوحدة المصرفية للحجوزات، والتحفظات بجهاز الشئون القانونية ببنك بالقاهرة، الأربعاء، بالتحفظ على أموال النقابة في حسابها الرسمي ببنك مصر فرع كفر الشيخ، وذلك بسبب ديون مستحقة على النقابة لصالح الضرائب العامة.

وكانت النقابة الفرعية للمحامين في كفر الشيخ، تلقت الأربعاء، خطابًا رسميًا من إدارة بنك مصر تخطر من خلاله النقابة الفرعية بالتحفظ على أموالها في حسابها بفرع البنك في كفر الشيخ، نظرًا لوجود ديون مستحقة على النقابة لصالح الضرائب بلغت قيمتها 161 الف و830 جنيه.

وتبين من خطاب بنك مصر، أنه جرى الحجز وفقًا للدوسيه رقم 2639 لسنة 2021، بموجب محضر الحجز المؤرخ في 20 يناير2021 حجز إداري، بناء على طلب مأمورية ضرائب كفر الشيخ أول، بسبب الديون المذكور أرقامها والمطلوب استحقاقها من النقابة الفرعية للمحامين في كفر الشيخ، لصالح الضرائب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية