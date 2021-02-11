أخبار عاجلة

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

برلماني: شائعات نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة وبيعها بلبلة فارغة

Print
برلماني: شائعات نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة وبيعها بلبلة فارغة برلماني: شائعات نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة وبيعها بلبلة فارغة

مصراوي Masrawy

03:00 ص الخميس 11 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب الطاهر عبدالحميد عضو مجلس النواب، إن تتعرض لهجمة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الشائعات الخبيثة والمغرضة التي يطلقها أعداء الوطن والموتورين في محاولة للنيل منه.

وأشار عبدالحميد في بيان، إلى الشائعات الخبيثة حول نية نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى أماكن بديلة تمهيدا لبيع المنطقة لمستمر أجنبي، قائلا: شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف لتهييج الناس وإحداث بلبلة.

وقال عضو مجلس النواب، إن مصر كلها تخضع للتطوير والتحسين برؤية شاملة للتنمية يقودها الرئيس ، مضيفا أن أسواق العتبة والموسكي والفجالة، ستخضع للتطوير وإعادة التنظيم من خلال تقسيمها لأسواق متخصصة لكل سلعة وتنفيذ باكيات منظمة للبائعين، حفاظاً على أحقية أصحاب المحال التجارية بتلك الأسواق ومراعاة للبعد الجمالي والتراثي للمنطقة.

وأكد على أن أعداء الوطن، لم يتراجعوا بعد عن حملاتهم الهدامة الكاذبة لكن ملايين المصريين يشعرون تماما بكل الإنجازات بالدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والخدمية، فمصر تنطلق بالفعل للمستقبل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية