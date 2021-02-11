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اتحاد الكيمياء البحتة والتطبيقية: مدرستان مصريتان ضمن أفضل 15 مدرسة عالميا

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اتحاد الكيمياء البحتة والتطبيقية: مدرستان مصريتان ضمن أفضل 15 مدرسة عالميا اتحاد الكيمياء البحتة والتطبيقية: مدرستان مصريتان ضمن أفضل 15 مدرسة عالميا

مصراوي Masrawy

02:00 ص الخميس 11 فبراير 2021

أعلن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن مدرستين مصريتين صنفوا من ضمن الـ 15 مدرسة الأوائل على مستوى العالم وهما مدرسة القليوبية الثانوية بالعبور (STEM) والمدرسة الداخلية الثانوية ببلقاس (STEM)، وذلك لمشاركتهم في تحدي الجدول الدوري للكيمياء عام 2020.

وأعرب الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته البالغة بتواجد مدرستين مصريتين في هذه القائمة لأنه دليل على شغف الطالب المصري ونبوغه في مجال الكيمياء.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية سيقوم بإهداء المدارس الفائزة ملصق الاتحاد موقع عليه من فائزين بجائزة نوبل في الكيمياء تقديرا منه لنبوغ طلاب هذه المدارس وشغفهم بعلم الكيمياء.

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