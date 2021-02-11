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ديمقراطيون يعرضون مقاطع لشغب الكابيتول ضمن إجراءات محاكمة

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ديمقراطيون يعرضون مقاطع فيديو لشغب الكابيتول ضمن إجراءات محاكمة ترامب ديمقراطيون يعرضون مقاطع لشغب الكابيتول ضمن إجراءات محاكمة

مصراوي Masrawy

02:00 ص الخميس 11 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):
عرض مشرعون أمريكيون الأربعاء حججهم بشأن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، مسلطين الضوء على كيفية استهداف أنصار ترامب لأعضاء الكونجرس خلال أعمال شغب في مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

وعرضت ستاسي بلاسكيت، مندوبة مجلس النواب عن جزر فيرجن الأمريكية، مقاطع لمثيري شغب يبحثون في المبنى عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وينادونها بـ"نانسي المجنونة" ، وهو اللقب الذي كان ترامب يستخدمه غالبا عند الإشارة إلى رئيسة مجلس النواب.

وقالت بلاسكيت إن هذا الدليل يظهر أن متمردين مسلحين ومنظمين كانوا يستهدفون رئيسة مجلس النواب في السادس من (كانون ثان) يناير.

وأضافت أن هؤلاء الأشخاص بحثوا عن بيلوسي و"أعلنوا على الملأ عن نيتهم ترويعها أو قتلها، ونهبوا مكتبها وأرهبوا موظفيها".

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