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جنايات الجيزة تنظر محاكمة محامي فى اتهامه بقضية سلاح.. الخميس

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جنايات الجيزة تنظر محاكمة محامي فى اتهامه بقضية سلاح.. الخميس جنايات الجيزة تنظر محاكمة محامي فى اتهامه بقضية سلاح.. الخميس

مصراوي Masrawy

01:03 ص الخميس 11 فبراير 2021

القاهرة - مصراوي

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، محامي محاكمة "أ. ح"، فى اتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة غير مرخصين.

واستندت جهات التحقيق فى إعداد مذكرة الإحالة إلى تقرير فحص السلاح المضبوط، وتحريات أجهزة الأمن التى أكدت على وجود خلافات بين البحقيرى وأسرة زوجته، وتهديدهم له واعتدائه عليهم بالضرب.

كما استندت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان والمجنى عليهم فى الواقعة، وأقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات، فضلًا عن تقارير الجهات المتخصصة، فى إعداد مذكرة الإحالة.

أحداث الواقعة بدأت عندما توجه المحامي إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجها لهم اتهاما بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.

وخلال تحرير محاضر للطرفين، أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحا ناريا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ونجح رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامى أحمد البحقيرى من ضبط السلاح النارى داخل سيارته، وتبين أن السلاح بدون ترخيص واستخدمه فى ترويع المواطنين

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