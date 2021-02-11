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تسجل 610 إصابات جديدة بكورونا و53 حالة وفاة

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إجمالي الإصابات بلغ 171390 من ضمنهم 133331 متعافيًا

مصر تسجل 610 إصابات جديدة بكورونا و53 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء، عن خروج 233 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة حتى أمس.

وتفصيلاً.. أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 610 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 171390 حالة من ضمنهم 133331 حالة تم شفاؤها، و 9804 حالة وفاة.

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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