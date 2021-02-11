أخبار عاجلة

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

3 أيام.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب بداية من الأحد "مستند"

Print
3 أيام.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب بداية من الأحد "مستند" 3 أيام.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب بداية من الأحد "مستند"

مصراوي Masrawy

12:38 ص الخميس 11 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

يواصل مجلس النواب، الأحد المقبل، جلساته من أجل مناقشة مجموعة من التقارير الخاصة بردود المجلس على بيانات عدد وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويناقش البرلمان تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين وإيطاليا بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود، وقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

كما يناقش البرلمان، تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار بشأن ما ورد في بيان وزير الدولة للإعلام عن موقف تنفيذ برنامج في شأن الإعلام، بجانب تقرير لجنة الخطة والموازنة، وتقرير لجنة الشؤون الصحية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية