3 أيام.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب بداية من الأحد "مستند"

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

يواصل مجلس النواب، الأحد المقبل، جلساته من أجل مناقشة مجموعة من التقارير الخاصة بردود المجلس على بيانات عدد وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويناقش البرلمان تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين مصر وإيطاليا بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود، وقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

كما يناقش البرلمان، تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار بشأن ما ورد في بيان وزير الدولة للإعلام عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام، بجانب تقرير لجنة الخطة والموازنة، وتقرير لجنة الشؤون الصحية.