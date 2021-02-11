أخبار عاجلة

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تأخير ومبالغ ناقصة.. قيمة مبيعات نقاط البيع لدى البنوك مشكلة تؤرق أصحاب المتاجر

Print
تأخير ومبالغ ناقصة.. قيمة مبيعات نقاط البيع لدى البنوك مشكلة تؤرق أصحاب المتاجر تأخير ومبالغ ناقصة.. قيمة مبيعات نقاط البيع لدى البنوك مشكلة تؤرق أصحاب المتاجر
تضعهم أمام عائق للوفاء بالتزاماتهم تجاه الموزعين وكذلك مع رواتب العمالة

تأخير ومبالغ ناقصة.. قيمة مبيعات نقاط البيع لدى البنوك مشكلة تؤرق أصحاب المتاجر

يواجه عدد من أصحاب المحال التجارية مشكلة مؤرقة، تتمثل في تأخُّر قيمة مبيعاتهم من نقاط البيع لدى البنوك بمعدل ثلاثة أيام، فضلاً عن نقص في المبالغ التي لا تصل في الوقت المحدد.

وبيّن عدد من أصحاب المحال التجارية بمحافظة تيماء أنهم ملتزمون بتوفير نقاط البيع؛ إذ إن ذلك يسهل عمليات الشراء وخدمة المتسوقين، لكنهم يواجهون مشكلة في تأخُّر مستحقاتهم من البنوك، فضلاً عن المبالغ لا تأتي كاملة في حساب مؤسساتهم في الوقت المحدد، بل يأتي جزءٌ، والجزء الآخر يحتاج لوقت طويل من المطالبات للحصول عليه.

وقالوا: "هذا النقص والتأخير يجعلنا أمام عائق للوفاء بالتزاماتنا مع الموزعين، وكذلك الرواتب الشهرية للعمالة؛ إذ نجد أنفسنا مضطرين للتأخر".

وطالب أصحاب المحال التجارية البنك المركزي السعودي بالتدخل، ومعالجة هذه المشكلة التي تواجههم بإلزام البنوك بسرعة تسوية المبالغ التي تصلهم عبر نقاط البيع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف

كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر

كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

شبكة عيون الإخبارية