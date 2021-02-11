بالتعاون مع أرامكو.. جامعة الملك خالد تدرب 160 شخصًا على تربية النحل ومنتجاته

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إتمام الجانب النظري بمعرفة نخبة من أساتذة الجامعة و"العملي" في المعامل المتخصصة

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة أبحاث النحل أمس الثلاثاء، برنامجًا تدريبيًا يمتد لـ 6 أسابيع تحت عنوان "تربية النحل ومنتجاته" وذلك بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية ومبادرتها مع الجمعية التعاونية للنحالين برجال ألمع، والتي تستهدف تدريب 160 مستفيدًا.

وأبان المشرف على وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بالجامعة الأستاذ الدكتور حامد بن علي آل غرامة أن التعاون بين الجامعة وشركة أرامكو جاء بهدف تدريب المستفيدين وتأهيلهم، وذلك من خلال إتمام الجانب النظري الذي يقوم عليه نخبة من أساتذة الجامعة المتخصصين، إضافة إلى الجانب العملي في معامل الوحدة المتخصصة في النحل ومنتجاته.

وأكد آل غرامة استعداد الوحدة لتنظيم أي برنامج تدريبي يتعلق بالنحل ومنتجاته، إيمانًا من الوحدة بأهمية استثمار طاقات الشباب ودفع عجلة التنمية في منطقة عسير، وذلك وفق توجهات رؤية المملكة 2030.

فيما أوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر بن علوان عقيل أن التعاون بين وحدة أبحاث العسل والجهات ذات الاختصاص، يحقق أبرز مساعي العمادة المتمثل في خدمة المجتمع وتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل، لافتًا إلى أن سوق منتجات النحل في المملكة من أبرز الأسواق الواعدة والتي تعد مصدرًا جيدًا للاستثمار.

وتضم وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بالجامعة منحلاً بحثيًا تطبيقيًا، ومختبرًا لتحليل منتجات النحل، إضافة إلى مختبر لتشخيص أمراض النحل، وآخر لتربية الملكات، وكذلك مختبر لإنتاج سم النحل.

يُذكر أن وحدة أبحاث النحل نظمت بداية الشهر الجاري أيضًا برنامجًا تدريبيًا آخر بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وجمعية "نحال"؛ لتأهيل الشباب السعودي للعمل في حرفة تربية النحل وإنتاج العسل.