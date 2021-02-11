"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار رعدية وضباب وتدنٍّ بمدى الرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق جازان والشمالية والباحة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والطوال وبيش وجازان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمخواة وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.