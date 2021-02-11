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الجيش الإسرائيلي يختتم مناورة "عاصفة الرعد" على الحدود مع لبنان

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الجيش الإسرائيلي يختتم مناورة "عاصفة الرعد" على الحدود مع لبنان الجيش الإسرائيلي يختتم مناورة "عاصفة الرعد" على الحدود مع لبنان

مصراوي Masrawy

12:22 ص الخميس 11 فبراير 2021

تل أبيب - (د ب أ)

اختتم الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، مناوراته العسكرية "عاصفة الرعد" التي استمرت يومين في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، حيث عمل العديد من فيالق الجيش بالتعاون للتحضير لهجوم محتمل على إسرائيل من قبل حزب الله.

وقال الجنرال شلومي بيندر، قائد فرقة الجليل: "التدريبات ساهمت بشكل كبير في تحسين جهوزيتنا ضد حزب الله. سنستمر في زيادة كفاءتنا عندما تكون هناك معركة، كل ذلك أثناء التعلم والتحسن"، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

يشار إلى أن حزب الله واسرائيل خاضا حربًا طاحنة في عام 2006.

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