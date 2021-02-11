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الهند: سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة كندا في تأمين إمدادات لقاح كورونا

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الهند: سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة كندا في تأمين إمدادات لقاح كورونا الهند: سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة كندا في تأمين إمدادات لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

12:21 ص الخميس 11 فبراير 2021

الهند - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مساء الأربعاء، أن بلاده "موطن أكبر صانع للقاحات في العالم" ستبذل قصارى جهدها لمساعدة كندا في تأمين الإمدادات من جرعات لقاح المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، والتي تناولت جهود الهند الكبيرة في تعزيز إنتاج اللقاحات وإمدادها، والتي قدمت دعما حيويا للبلدان في جميع أنحاء العالم، وفقا لبيان صادر من رئاسة الوزراء الكندية.

واتفق الزعيمان على العمل معا من أجل الحصول على اللقاحات، كما أقرا بالحاجة إلى استمرار التنسيق العالمي للاستجابة للوباء وتعزيز عملية التعافي.

وأكد مجددًا مصالحهما المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وأهمية العمل معا لمواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ وتعزيز التجارة العالمية وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد.

وأبرمت كندا، التي وقعت اتفاقيات لشراء مجموعة من اللقاحات المرشحة، صفقة مع شركة أسترازينيكا للحصول على 20 مليون جرعة لكورونا.

وقامت كندا بإدارة أكثر من 1.1 مليون جرعة من لقاح موديرنا أو فايزر في جميع أنحاء البلاد، لكن جهود التطعيم تباطأت منذ أن أعلنت شركة "فايزر-بيونتيك" أنها ستخفض عمليات التسليم إلى كندا بمقدار الثلثين بين 18 يناير و14 فبراير، وخفضت "موديرنا" شحنات الأسبوع الماضي بنسبة 20% بسبب مشاكل في الإنتاج.

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مصراوي Masrawy

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