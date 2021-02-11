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مدير عام "المجاهدين" يفتتح عددًا من فروع الإدارة بمناطق المملكة

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مدير عام "المجاهدين" يفتتح عددًا من فروع الإدارة بمناطق المملكة مدير عام "المجاهدين" يفتتح عددًا من فروع الإدارة بمناطق المملكة
شملت المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية

مدير عام

افتتح مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي عددًا من فروع الإدارة بمناطق المملكة.

وشملت الفروع الجديدة مناطق: المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية.

وأكدت "إدارة المجاهدين" أن افتتاح هذه الفروع يأتي في نطاق التوسع الذي تشهده الإدارة في افتتاح مقار للإدارة العامة للمجاهدين في كل المناطق.

كما قام اللواء الشدي بجولات ميدانية على عددٍ من الفروع، نقل خلالها تحيات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف حفظه الله لكل منسوبي الإدارة العاملين في تنفيذ المهام الأمنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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